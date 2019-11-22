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Державний ПриватБанк відзвітував про рекордний прибуток

Новини » Фінанси     22.11.2019 - 12:22
Державний ПриватБанк відзвітував про рекордний прибуток
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після декількох років збитковості банк приносить прибуток

Чистий прибуток державного "ПриватБанку" за січень-жовтень 2019 року склав 28 млрд грн, що вдвічі перевищує фінансовий результат діяльності банку в 2018 році. Про це повідомляє прес-служба банку.

Як відзначили в прес-службі, приріст кредитного портфелю "ПриватБанку" за 9 місяців 2019 року склав 14,9%, а приріст чистих активів "ПриватБанку" з початку 2019 року склав 2%.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Чистий збиток банку в 2016 році склав 176,64 млрд грн, у 2017 році - 23,99 млрд грн. У 2018 році "ПриватБанк" вперше після націоналізації отримав чистий прибуток - 12,52 млрд грн. Банк перерахував до держбюджету 90% прибутку за минулий рік - 11,5 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, платоспроможні банки України за 10 місяців 2019 року отримали 52 млрд грн чистого прибутку, що в 3,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (14,8 млрд грн). За даними НБУ, доходи банків у поточному році зросли на 23%, до 201 млрд грн, тоді як витрати - на 0,4% - до 149 млрд грн.

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