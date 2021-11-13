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Государственные ТЭС загружены на 10%, остальные энергоблоки без угля или на ремонте

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Киев, Суббота 13 ноября 2021 13:34
Государственные ТЭС загружены на 10%, остальные энергоблоки без угля или на ремонте Фото: государственные ТЭС загружены на 10% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

По состоянию на утро 13 ноября 60% мощностей государственных ТЭС компании "Центрэнерго" не работают из-за нехватки угля.

Об этом свидетельствуют данные диспетчера "Укренерго".

По причине нехватки угля не работает рекордные 14 энергоблоков. Еще 6 находится на разных стадиях ремонта оборудования. Нагрузку несут всего 3 блока из 23 государственных ТЭС, что составляет 10% их мощности.

На каждой из 3 государственных ТЭС работает по 1 энегоблоку.

При этом на частных ТЭС из-за нехватки угля не работает всего 4 энергоблока, половина из которых на Луганской ТЭС, которая переведена на экономный режим из-за блокады поставок угля со стороны России (единственный маршрут поставки угля на эту ТЭС проходит по территории РФ).

Напомним, в начале ноября государственная "Укрэнерго" признала невозможным балансирование энергосистемы Украины без помощи из Беларуси, после того как 2 ноября запросила из Беларуси аварийную помощь. С 6 ноября начался коммерческий импорта электроэнергии из Беларуси.

Причиной стал простой энергоблоков государственных ТЭС компании "Центрэнерго".

Последние 2 месяца, каждый второй энергоблок "Центрэнерго" не работает из-за нехватки угля

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ТЭС Укрэнерго
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