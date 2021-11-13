Державні ТЕС завантажені на 10%, інші енергоблоки без вугілля або на ремонті

Станом на ранок 13 листопада 60% потужностей державних ТЕС компанії "Центренерго" не працюють через брак вугілля.

Через брак вугілля не працює рекордні 14 енергоблоків. Ще 6 знаходиться на різних стадіях ремонту обладнання. Навантаження несуть всього 3 блоки з 23 державних ТЕС, що становить 10% їх потужності.

На кожній з 3 державних ТЕС працює по 1 енегоблоку.

При цьому на приватних ТЕС через брак вугілля не працює всього 4 енергоблоки, половина з яких на Луганській ТЕС, яка переведена на економний режим через блокаду поставок вугілля з боку Росії (єдиний маршрут поставки вугілля на цю ТЕС проходить по території РФ).

Нагадаємо, на початку листопада державна "Укренерго" визнала неможливим балансування енергосистеми України без допомоги з Білорусі, після того як 2 листопада запросила з Білорусі аварійну допомогу. З 6 листопада розпочався Комерційний імпорт електроенергії з Білорусі.

Причиною став простій енергоблоків державних ТЕС компанії "Центренерго".

Останні 2 місяці, кожен другий енергоблок "Центренерго" не працює через брак вугілля