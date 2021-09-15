Государственные облэнерго изъяли из перечня на приватизацию

Кабинет министров Украины одобрил распоряжение "Некоторые вопросы управления объектами государственной собственности". Правительство отказалось от планов по приватизации государственных облэнерго.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 15 сентября, которое транслировалось на Youtube.
Согласно документу, из перечня объектов большой приватизации государственной собственности, утвержденного распоряжением Кабинета министров от 16.01.2019 № 36, изымаются государственные пакеты акций:
Также Фонд государственного имущества должен принять меры по приостановке приватизации государственных пакетов акций ПАО "Черкассыоблэнерго" в размере 46%, АО "Сумыоблэнерго" в размере 25%, АО "ДТЭК Одесские электросети" в размере 25%.
Напомним, в начале августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил подготовить перечень государственных предприятий для приватизации в 2022-2023 годах.