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Державні обленерго вилучили з переліку на приватизацію

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження "Деякі питання управління об’єктами державної власності". Уряд відмовився від планів з приватизації державних обленерго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 15 вересня, яке транслювалося на Youtube.

Згідно з документом, з переліку об'єктів великої приватизації державної власності, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів від 16.01.2019 № 36, вилучаються державні пакети акцій:

  • ВАТ "Тернопільобленерго",
  • ПАТ "Запоріжжяобленерго",
  • АТ "Харківобленерго",
  • АТ "Миколаївобленерго",
  • АТ "Хмельницькобленрего".

Також Фонд державного майна повинен вжити заходів щодо припинення приватизації державних пакетів акцій ПАТ "Черкасиобленерго" у розмірі 46%, АТ "Сумиобленерго" у розмірі 25%, АТ "ДТЕК Одеські електромережі" у розмірі 25%.

Нагадаємо, на початку серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив підготувати перелік державних підприємств для приватизації у 2022-2023 роках.

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Кабінет Міністрів України