Государство разрабатывает комплексну политику справедливой трансформации угольных регионов, - Шмыгаль

По его словам, одновременно стоит задача предусмотреть социальную трансформацию моногородов, зависимых от работы шахт или тепловых станций.

"Сейчас мы активно обсуждаем с Евросоюзом, Всемирным банком и другими партнерами справедливую трансформацию угольных регионов, по примеру европейской программы Just Transition. На государственном уровне разрабатывается комплексная политика справедливой трансформации угольных регионов. Наша задача - ввести необходимые стимулы, чтобы такие регионы стали привлекательным местом для инвестиций и разработать детальный план создания новых рабочих мест и сформировать новые возможности для развития малого и среднего бизнеса ", - подчеркнул премьер-министр.

Шмыгаль также добавил, что при поддержке Всемирного банка и правительства Германии Украина получит лучший опыт и технологии для проведения справедливой трансформации угольных регионов.

"Успешность трансформации угольных регионов нашей страны напрямую зависит от вовлеченности всех участников процесса: от местных властей до международных партнеров. Вместе мы должны разработать универсальную модель перепрофилирования и восстановления шахтерских регионов, которая создаст новые возможности для их жителей и инвесторов", - резюмировал глава правительства.