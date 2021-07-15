Держава розробляє комплексну політику справедливої трансформації вугільних регіонів, - Шмигаль

За його словами, одночасно стоїть завдання передбачити соціальну трансформацію мономіст, залежних від роботи шахт або теплових станцій.

"Зараз ми активно обговорюємо з Євросоюзом, Світовим банком та іншими партнерами справедливу трансформацію вугільних регіонів, за прикладом європейської програми Just Transition. На державному рівні розробляється комплексна політика справедливої трансформації вугільних регіонів. Наше завдання - запровадити необхідні стимули, аби такі регіони стали привабливим місцем для інвестицій та розробити детальний план створення нових робочих місць та сформувати нові можливості для розвитку малого та середнього бізнесу", - підкреслив прем’єр-міністр.

Шмигаль також додав: за підтримки Світового банку та уряду Німеччини Україна отримає найкращий досвід та технології для проведення справедливої трансформації вугільних регіонів.

"Успішність трансформації вугільних регіонів нашої країни безпосередньо залежить від залученості всіх учасників процесу: від місцевої влади до міжнародних партнерів. Разом ми маємо розробити універсальну модель перепрофілювання та відновлення шахтарських регіонів, яка створить нові можливості для їхніх мешканців та інвесторів", - резюмував глава уряду.