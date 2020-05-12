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Меркель обещает участие Германии в пилотном проекте по украинским шахтам

Новости » Политика     12.05.2020 - 16:36
Меркель обещает участие Германии в пилотном проекте по украинским шахтам
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Меркель и Шмыгаль обсудили трансформацию украинских шахт

Германия согласилась принять участие в пилотном проекте по трансформации украинских угольных шахт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз на правительственном портале по итогам переговоров премьер-министра Дениса Шмыгаля с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Сообщается, что на виртуальной встрече стороны обсудили вопросы трансформации угольных регионов. В частности, вопрос помощи в воплощении пилотного проекта на одной из украинских шахт. Меркель заверила, что Германия с удовольствием примет участие в таком проекте.

Кроме того, на переговорах Шмыгаль и Меркель обсудили экономическую ситуацию и преодоления последствий COVID-19. Украинский премьер поблагодарил за стабильную финансовую поддержку, отметив, что с 2014 года эта страна предоставила Украине 1,4 млрд евро, из которых 150 млн направят украинским больницам и на поддержку бизнеса.

"Поддержка малого бизнеса - это может быть еще одно направление, куда будут направлены средства. Например, на возмещение банковских процентов по кредитам, взятым малым бизнесом, или на развитие определенных отраслей, пострадавших в результате коронавируса", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабинете министров подготовят Национальную программу трансформации угольных регионов. Трансформация регионов будет проходить исходя из того, что ни одну шахту не закроют, пока шахтеров не трудоустроят на другую работу с достойной оплатой.

Теги Новости Украины ГерманияШахтаАнгела МеркельДенис Шмыгаль
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