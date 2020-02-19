Государственная регуляторная служба считает недопустимым подписание закона с "маржой Холодова"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ранее с аналогичной рекомендацией выступили Министерство финансов и Европейская бизнес ассоциация

Государственная регуляторная служба считает принятый закон №1049 о едином счете для уплаты налогов и сборов таким, что противоречит базовым международным принципам ценообразования и основным обязательствам Украины перед Всемирной торговой организацией и предлагает президенту ветировать упомянутый закон. Об этом говорится в официальном письме исполняющего обязанности председателя Государственной регуляторной службы Олега Мирошниченко, передает УНИАН.

Критика закона касается именно п.2 раздела ІІ закона. Этот пункт предусматривает введение фиксированной маржи на оптовый (7%) и розничный (13%) продажа сигарет.

Напомним, скандал вокруг данного законопроекта, известного больше как "маржа Холодова", начался в октябре 2019 года, когда на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики к законопроекту №1049 о едином счете для уплаты налогов и сборов было принято поправку, которая абсолютно не касается темы законопроекта, но устанавливает фиксированную маржу наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет.

Как позже выяснили журналисты, поправку было принято в интересах заместителя главы упомянутого парламентского комитета Андрея Холодова, который опосредованно контролирует большую сеть розничной продажи сигарет. В декабре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производства в отношении Холодова по подозрению в превышении властных полномочий.

"Это положение должно быть исключено из текста закона, поскольку указанные изменения были внесены с нарушениями ст. 116 регламента", - сказано в официальном письме Государственной регуляторной службы.

Кроме того, Государственная регуляторная служба заявляет, что "указанные изменения не согласуются с требованиями статей 44 и 190 Хозяйственного кодекса Украины, а также со статьями 11 и 12 Закона Украины "О цены и ценообразования" - в частности, в части экономической самостоятельности предприятий, расширение применения свободных цен и создание экономических гарантий для производителей".

Также в ГРС ссылаются на закон Украины "О защите экономической конкуренции", за которым "запреты и ограничения самостоятельности предприятий по ценообразованию считаются антиконкурентными".

По прогнозам, которые приводит Государственная регуляторная служба в своем письме, введение в действие данного закона приведет к удорожанию цены пачки сигарет в среднем на 14 грн и увеличение доли нелегального рынка табачных изделий с 8,4% до 20%, а также сокращение объема легального производства сигарет на 25%. Это, в свою очередь, приведет не только к недополучению значительной части налоговых поступлений, но также к существенному сокращению рабочих мест.

"Государственная регуляторная служба считает необходимым рекомендовать президенту Украины на основании ст. 106 Конституции Украины, применить право вето к упомянутому закону со следующим его возвращением на повторное рассмотрение Верховной Рады Украины", - сказано в заключении официального письма Государственной регуляторной службы.

Как писало РБК-Украина, на этой неделе Министерство финансов Украины предложило президенту Украины Владимиру Зеленскому наложить вето на скандальный закон №1049.

Ранее исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко на встрече с президентом Украины также призвала Владимира Зеленского применить вето в отношении закона №1049.

"Мы были неприятно поражены тем, что важные для целой отрасли регуляторные изменения принимаются без предварительного обсуждения с представителями отрасли и "маскируются" путем включения их в законопроекты по совершенно другим вопросам", - заявили в Европейской бизнес ассоциации.