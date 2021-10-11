Государственная миграционная служба получила новую главу: кого назначили

Кабинет министров назначил Наталью Науменко главой Государственной миграционной службы Украины. Также принято решение освободить ее от должности первого заместителя руководителя ГМСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука.
Правительство сегодня приняло ряд кадровых назначений, отметил он в своем Telegram. Среди назначений Мельничук отметил:
Кабмин также уволил:
Напомним, в конце сентября Кабмин уволил Максима Соколюка с должности главы Государственной миграционной службы Украины. В то же время правительство назначило Наталью Науменко исполняющей обязанности главы ГМСУ.