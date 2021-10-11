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Государственная миграционная служба получила новую главу: кого назначили

Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабинет министров назначил Наталью Науменко главой Государственной миграционной службы Украины. Также принято решение освободить ее от должности первого заместителя руководителя ГМСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука.

Правительство сегодня приняло ряд кадровых назначений, отметил он в своем Telegram. Среди назначений Мельничук отметил:

  • Науменко Наталью Николаевну - главой Государственной миграционной службы Украины;
  • Кучеру Алексея Владимировича - главой Государственной регуляторной службы Украины.

Кабмин также уволил:

  • Науменко Наталью Николаевну с поста первого заместителя главы ГМСУ;
  • Луценко Геннадия Петровича с должности главы Прилуцкой районной государственной администрации Черниговской области.

Напомним, в конце сентября Кабмин уволил Максима Соколюка с должности главы Государственной миграционной службы Украины. В то же время правительство назначило Наталью Науменко исполняющей обязанности главы ГМСУ.

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Кабинет Министров УкраиныГМС