Державна міграційна служба отримала нову главу: кого призначили

Кабінет Міністрів призначив Наталію Науменко головою Державної міграційної служби України. Також прийнято рішення звільнити її з посади першого заступника керівника ДМСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука.
Уряд сьогодні прийняв ряд кадрових призначень, зазначив він у своєму Telegram. Серед призначень Мельничук зазначив:
Кабмін також звільнив:
Нагадаємо, в кінці вересня Кабмін звільнив Максима Соколюка з посади голови Державної міграційної служби України. Водночас уряд призначив Наталію Науменко виконуючою обов'язки голови ДМСУ.