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Кабмин сменил главу миграционной службы

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Среда 29 сентября 2021 14:13
Кабмин сменил главу миграционной службы Фото: экс-глава миграционной службы Максим Соколюк (facebook.com/dmsu.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Кабинет министров уволил Максима Соколюка с должности главы Государственной миграционной службы Украины. В то же время правительство назначило Наталью Науменко исполняющей обязанности главы Государственной миграционной службу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram-канале.

Отметим, что до этого Наталья Науменко занимала должность первого заместителя главы миграционной службы.

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