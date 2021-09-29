Кабмин сменил главу миграционной службы
Фото: экс-глава миграционной службы Максим Соколюк (facebook.com/dmsu.gov.ua)
Кабинет министров уволил Максима Соколюка с должности главы Государственной миграционной службы Украины. В то же время правительство назначило Наталью Науменко исполняющей обязанности главы Государственной миграционной службу Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram-канале.
Отметим, что до этого Наталья Науменко занимала должность первого заместителя главы миграционной службы.