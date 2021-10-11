Государственная миграционная служба получила новую главу: кого назначили
Фото: Наталью Науменко Кабмин назначил главой Государственной миграционной службы Украины (dmsu.gov.ua)
Кабинет министров назначил Наталью Науменко главой Государственной миграционной службы Украины. Также принято решение освободить ее от должности первого заместителя руководителя ГМСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука.
Правительство сегодня приняло ряд кадровых назначений, отметил он в своем Telegram. Среди назначений Мельничук отметил:
- Науменко Наталью Николаевну - главой Государственной миграционной службы Украины;
- Кучеру Алексея Владимировича - главой Государственной регуляторной службы Украины.
Кабмин также уволил:
- Науменко Наталью Николаевну с поста первого заместителя главы ГМСУ;
- Луценко Геннадия Петровича с должности главы Прилуцкой районной государственной администрации Черниговской области.
Напомним, в конце сентября Кабмин уволил Максима Соколюка с должности главы Государственной миграционной службы Украины. В то же время правительство назначило Наталью Науменко исполняющей обязанности главы ГМСУ.