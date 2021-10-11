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Державна міграційна служба отримала нову главу: кого призначили

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Київ, Понеділок 11 жовтня 2021 20:15
Державна міграційна служба отримала нову главу: кого призначили Фото: Наталію Науменко Кабмін призначив головою Державної міграційної служби України (dmsu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабінет Міністрів призначив Наталію Науменко головою Державної міграційної служби України. Також прийнято рішення звільнити її з посади першого заступника керівника ДМСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука.

Уряд сьогодні прийняв ряд кадрових призначень, зазначив він у своєму Telegram. Серед призначень Мельничук зазначив:

  • Науменко Наталію Миколаївну - головою Державної міграційної служби України;
  • Кучеру Олексія Володимировича - головою Державної регуляторної служби України.

Кабмін також звільнив:

  • Науменко Наталію Миколаївну з поста першого заступника голови ДМСУ;
  • Луценка Геннадія Петровича з посади голови Прилуцької районної державної адміністрації Чернігівської області.

Нагадаємо, в кінці вересня Кабмін звільнив Максима Соколюка з посади голови Державної міграційної служби України. Водночас уряд призначив Наталію Науменко виконуючою обов'язки голови ДМСУ.

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