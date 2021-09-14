В госучреждениях планируют создать детские комнаты для сотрудников и посетителей

Согласно документу, детская комната может создаваться Офисом президента Украины, Верховной радой, секретариатом Кабинета министров, центральными органами исполнительной власти, Офисом генерального прокурора, органами судебной власти, местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

"Детская комната в учреждении/организации создается для обеспечения возможности временного пребывания детей, работников и посетителей учреждения/организации (без сопровождения родителей/законных представителей или по их присутствия в случае необходимости) с организацией досуга", - говорится в документе.

Временное пребывание детей в детской комнате является бесплатным. Продолжительность пребывания детей в детской комнате в рабочее время согласовывается с руководителем учреждения/организации, но не может превышать трех часов.

Для обеспечения досуга детей в детской комнате привлекаются специалисты, имеющие педагогическое/психологическое образование, владеющие навыками и опытом работы и общения с детьми. При этом специалисты детской комнаты не предоставляют образовательных услуг, не выполняют воспитательных функций и занимаются питанием детей.