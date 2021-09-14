У держустановах планують створити дитячі кімнати для співробітників та відвідувачів

Згідно з документом, дитяча кімната може утворюватися Офісом президента України, Верховною радою, секретаріатом Кабінету міністрів, центральними органами виконавчої влади, Офісом генерального прокурора, органами судової влади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

"Дитяча кімната в установі/організації створюється для забезпечення можливості тимчасового перебування дітей працівників та відвідувачів установи/організації (без супроводу батьків/законних представників або за їх присутності в разі потреби) із організацією дозвілля", - йдеться в документі.

Тимчасове перебування дітей в дитячій кімнаті є безоплатним. Тривалість перебування дітей в дитячій кімнаті у робочий час узгоджується з керівником установи/організації, але не може перевищувати трьох годин.

Для забезпечення дозвілля дітей в дитячій кімнаті залучаються фахівці, які мають педагогічну/психологічну освіту, володіють навичками та досвідом роботи і спілкування з дітьми. Фахівці дитячої кімнати не надають освітніх послуг, не виконують виховних функцій та не проводять харчування дітей.