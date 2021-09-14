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В госучреждениях планируют создать детские комнаты для сотрудников и посетителей

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Украина, Вторник 14 сентября 2021 16:59
В госучреждениях планируют создать детские комнаты для сотрудников и посетителей Фото: в госучреждениях планируют создать детские комнаты (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики Украины подготовило проект постановления Кабинета министров о деятельности детских комнат в учреждениях и организациях. Они будут бесплатными для сотрудников и посетителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой документ, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно документу, детская комната может создаваться Офисом президента Украины, Верховной радой, секретариатом Кабинета министров, центральными органами исполнительной власти, Офисом генерального прокурора, органами судебной власти, местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

"Детская комната в учреждении/организации создается для обеспечения возможности временного пребывания детей, работников и посетителей учреждения/организации (без сопровождения родителей/законных представителей или по их присутствия в случае необходимости) с организацией досуга", - говорится в документе.

Временное пребывание детей в детской комнате является бесплатным. Продолжительность пребывания детей в детской комнате в рабочее время согласовывается с руководителем учреждения/организации, но не может превышать трех часов.

Для обеспечения досуга детей в детской комнате привлекаются специалисты, имеющие педагогическое/психологическое образование, владеющие навыками и опытом работы и общения с детьми. При этом специалисты детской комнаты не предоставляют образовательных услуг, не выполняют воспитательных функций и занимаются питанием детей.

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Кабинет Министров Украины
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