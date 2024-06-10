Гостра інтрига. Які шанси у Байдена та Трампа виграти президентські вибори у США

До президентських виборів у США залишається менше ніж п'ять місяців. Їхній результат і досі максимально невизначений: Байден і Трамп йдуть майже врівень, з мінімальною перевагою республіканця. І жодні зусилля обох кандидатів чи гучні політичні події, на кшталт визнання Трампа винним у кримінальній справі, поки що не в змозі похитнути приблизну рівновагу.

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Що каже соціологія

Як вирок Трампу впливає на рейтинги

Що каже соціологія

Результати соцопитувань, які у США проводяться практично щодня, дають досить суперечливі результати. З 18 загальнонаціональних досліджень, проведених різними компаніями з кінця травня, у восьми перемагає Трамп, у п'яти – Байден, ще у п'яти їхні рейтинги рівні. Причому розкид цифр досить суттєвий, багато залежить і від того, чи включають соціологи до опитувальника прізвища інших кандидатів. Крім того, багато опитувань проводять соціологічні організації, відкрито афілійовані з Демократичною чи Республіканською партіями. Тому є сенс звертати увагу на усереднені рейтинги.

Згідно з цими даними, загалом по країні підтримка Трампа на 1,1% вище, ніж у його конкурента. Причому такий стан справ зберігається тривалий час. За останні кілька місяців усереднена перевага Трампа коливалася в межах 0,3-1,7% – менше статистичної похибки.

Проте варто пам'ятати, що результат президентських виборів у США визначається на рівні не всієї країни, а окремих штатів. Вирішальну роль на виборах-2024 відіграватимуть сім штатів, що вагаються, підсумок голосування в яких невизначений: Арізона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсільванія, Вісконсін.

І тут позиції Трампа виглядають помітно впевненішими, ніж на загальнонаціональному рівні – у всіх семи штатах він обганяє Байдена. Якщо у Вісконсіні та Мічигані ця перевага скоріше умовна – 0,1 і 0,3%, то в решті вона більш значна – від 2,3% у Пенсільванії до 5,3% у Неваді. Причому в усіх штатах, що вагаються, Трамп утримує лідерство вже тривалий час – це тривожний дзвіночок для штабу Байдена. Якби вибори проводилися зараз і соціологія виявилася точною на всі 100%, то Трамп би здобув досить впевнену перемогу: 312 проти 226 голосів у колегії виборщиків.

Як вирок Трампу впливає на рейтинги

РБК-Україна раніше докладно пояснювало, за рахунок яких факторів Байден може переламати результат кампанії на свою користь: це тема заборони абортів та зростання економіки. Великі очікування покладалися і на кримінальні справи, за якими проходить Трамп – вони могли підірвати його рейтинг.

Як свідчать дані соцопитувань, певний ефект обвинувальний вирок Трампу справді мав – але не такий, як розраховували багато демократів. Так, порівняння опитувань від одних і тих самих соціологічних компаній, проведених до і після вироку, показало, що Байден у середньому скоротив відрив від опонента на 1%.

Буквально у день вироку, 31 травня, шанси Трампа на перемогу за ставками букмекерів обвалилися з 52 до 48%, а Байдена, відповідно, зросли з 36 до 39%. Але незабаром ситуація вирівнялася – і згідно з коефіцієнтами букмекерів, Трамп, як і раніше, впевнено обганяє Байдена. Очевидно, річ у тому, що американців справа про "гроші за мовчання", за якою засудили Трампа, особливо не вразила. Напевно, роль відіграло і те, що до зали суду не були допущені телекамери, отже, не було і яскравої телевізійної "картинки", яка б привабила глядачів.

Можливо, ситуація зміниться, якщо Трампа засудять до відбування реального терміну за ґратами (покарання оголосять 11 липня) – напевно, значний відсоток республіканських виборців все ж таки не захоче бачити на чолі країни людину, яка сидить у в'язниці. Але шанси на тюремний термін мінімальні, швидше за все, справа обійдеться м'якшим покаранням.

Дані соцопитувань показують, що на цих виборах американці однозначно голосуватимуть за принципом "меншого зла": рівень антипатії помітно перевищує рівень підтримки і для Байдена, і для Трампа. Наприклад, цілих 15% американців, незадоволених діями Байдена, все одно збираються голосувати за чинного президента, адже Трамп для них є ще менш прийнятним. Така ситуація призводить до того, що ні Трамп, ні Байден електорально особливо не виграють від проблем у опонента.

Якісь серйозні зрушення можуть статися вже восени. Саме тоді виборами зазвичай починає цікавитись неполітизована американська публіка. Наразі, згідно з опитуванням Pew Research, за новинами про вибори уважно стежать 58% виборців у США.