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Під Гостомелем українські військові спалили колону російських військ

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Київська область, П'ятниця 25 лютого 2022 09:30
Під Гостомелем українські військові спалили колону російських військ Фото: під Гостомелем підбили російську колону (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталія Юрченко

Українські солдати продовжують тримати оборону в місті Гостомель Київської області. Військові спалили колону техніки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Сухопутні війська ЗСУ.

"Під Гостомелем українські військові спалили колону російсько-фашистських окупантів! Вони горять, вони дохнуть, вони здаються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Міноборони повідомили, що російські війська захопили два автомобілі ЗСУ і рушили до центру міста.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що до Києва зайшли диверсійні групи російської армії. Він закликав жителів столиці дотримуватися комендантської години.

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