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В Гостомеле пропавшими считаются более 400 человек

Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

После 35-дневной оккупации Гостомеля Киевской области в поселке пропали без вести более 400 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Гостомельской поселковой военной администрации Тараса Думенко "Громадскому радио".

"Мы знаем о людях, что они убиты, есть подтверждение, фото и видеофиксация, но мы до сих пор не можем их найти. Когда была связь, нам очевидцы смогли донести эту информацию, а сейчас мы до сих пор не можем их найти. Источнику информации удалось спастись", - заявил Думенко.

В Гостомеле российские военные убили поселкового главу Юрия Прилипко. Оккупанты также убили волонтеров Руслана Карпенко и Ивана Зорю. Их тела были обнаружены.

Думенко также рассказал, что у врача в Гостомеле захватчики похитили мужа и сына, которых до сих пор не могут найти. Также ищут тело начальника пожарной части Гостомельского аэропорта.

По мнению Думенко, россияне "подчищали следы своих зверств".

"Ты мог двигаться в направлении Гостомеля и вдоль дороги стояли расстрелянные автомобили с телами, включая детей. И мог возвращаться назад - а этих тел уже не было", - рассказал Думенко.

Он также считает, что чем спокойнее чувствовали себя российские военные на какой-то территории, чем дальше они были от линии фронта, тем тщательнее они заметали следы убийств мирного населения.

Напомним, российские оккупанты пытали и пытались сломать морально пленных украинок.

Мы также писали о том, что российские военные пытали, а потом убили рекордсмена Украины Сергея Проневича.

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