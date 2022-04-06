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У Гостомелі зниклими вважаються понад 400 осіб

Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Після 35-денної окупації Гостомеля Київської області в селищі пропали безвісти понад 400 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Гостомельської селищної військової адміністрації Тараса Думенка "Громадському радіо".

"Ми знаємо про людей, що вони вбиті, є підтвердження, фото і відеофіксація, але ми досі не можемо їх знайти. Коли був зв'язок, нам очевидці змогли донести цю інформацію, а зараз ми досі не можемо їх знайти. Джерелу інформації вдалося врятуватися", - заявив Думенко.

У Гостомелі російські військові вбили селищного голову Юрія Прилипка. Окупанти також вбили волонтерів Руслана Карпенка та Івана Зорю. Їх тіла були знайдені.

Думенко також розповів, що у лікаря в Гостомелі загарбники викрали чоловіка і сина, яких досі не можуть знайти. Також шукають тіло начальника пожежної частини Гостомельського аеропорту.

На думку Думенка, росіяни "підчищали сліди своїх звірств".

"Ти міг рухатися в напрямку Гостомеля і вздовж дороги стояли розстріляні автомобілі з тілами, включаючи дітей. І міг повертатися назад - а цих тіл вже не було", - розповів Думенко.

Він також вважає, що чим спокійніше відчували себе російські військові на якійсь території, чим далі вони були від лінії фронту, тим ретельніше вони замітали сліди вбивств мирного населення.

Нагадаємо, російські окупанти катували і намагалися зламати морально полонених українок.

Ми також писали про те, що російські військові катували, а потім вбили рекордсмена України Сергія Проневича.

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ГостомельВійна Росії проти України