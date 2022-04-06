У Гостомелі зниклими вважаються понад 400 осіб

"Ми знаємо про людей, що вони вбиті, є підтвердження, фото і відеофіксація, але ми досі не можемо їх знайти. Коли був зв'язок, нам очевидці змогли донести цю інформацію, а зараз ми досі не можемо їх знайти. Джерелу інформації вдалося врятуватися", - заявив Думенко.

У Гостомелі російські військові вбили селищного голову Юрія Прилипка. Окупанти також вбили волонтерів Руслана Карпенка та Івана Зорю. Їх тіла були знайдені.

Думенко також розповів, що у лікаря в Гостомелі загарбники викрали чоловіка і сина, яких досі не можуть знайти. Також шукають тіло начальника пожежної частини Гостомельського аеропорту.

На думку Думенка, росіяни "підчищали сліди своїх звірств".

"Ти міг рухатися в напрямку Гостомеля і вздовж дороги стояли розстріляні автомобілі з тілами, включаючи дітей. І міг повертатися назад - а цих тіл вже не було", - розповів Думенко.

Він також вважає, що чим спокійніше відчували себе російські військові на якійсь території, чим далі вони були від лінії фронту, тим ретельніше вони замітали сліди вбивств мирного населення.