В Гостомеле и в окрестных селах вводят недельный комендантский час

Комендантский час продлится с 06:00 7 апреля до 06:00 14 апреля.

Сообщается, что в настоящее время категорически запрещено:

находиться на улицах и в других общественных местах;

передвигаться транспортом и пешком.

"Такие временные ограничения необходимы для того, чтобы специалисты имели возможность деблокировать объекты инфраструктуры и сделать их безопасными для возвращения людей", - говорится в сообщении.

Добавим, что на остальной территории Киевской области комендантский час продлится с 21:00 6 апреля до 06:00 7 апреля.