У Гостомелі та в навколишніх селах вводять тижневу комендантську годину

Мешканцям Гостомеля та навколишніх сіл тиждень не можна виходити з дому. Зокрема, вводять посилену комендантську годину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Олександра Павлюка.
Комендантська година триватиме з 06:00 7 квітня до 06:00 14 квітня.
Повідомляється, що у цей час категорично заборонено:
"Такі тимчасові обмеження необхідні для того, щоб фахівці мали змогу
деблокувати об'єкти інфраструктури та зробити їх безпечними для повернення людей", - йдеться у повідомленні.
Додамо, що на решті території Київської області комендантська година триватиме з 21:00 6 квітня до 06:00 7 квітня.
Раніше ми повідомляли, коли можна повернутися до звільненої Київської області.
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