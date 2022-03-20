Гостомель и Ирпень - идут бои, под Бучей враг окопался: какая ситуация в Киевской области

По состоянию на 20 марта в Гостомеле и Ирпене идут бои, при этом контролируемый Макаров подвергается обстрелу врага. Под Бучей враг окопался.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего главу Киевской ОГА Алексея Кулебу в Telegram.
Белоцерковский район
Бориспольский район
Бучаський район
Броварской район
Вышгородский район
Обуховский район
Фастовский район
Напомним, 19 марта, российские войска нанесли авиаудары по поселкам Бучанского района Киевской области. В частности, по инфраструктуре между поселком Песковка и селом Мигалки.
Ранее сообщалось, что российские войска впервые обстреляли Киев из новейшего вооружения, снаряды опускались на парашютах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.