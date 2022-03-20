Гостомель та Ірпінь - ідуть бої, під Бучею ворог окопався: яка ситуація в Київській області

Станом на 20 березня в Гостомелі та Ірпені точаться бої, при цьому контрольований Макарів піддається обстрілу ворога. Під Бучею ворог окопався.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього голову Київської ОДА Олексія Кулебу в Telegram.
Білоцерківський район
Бориспільський район
Бучаський район
Броварський район
Вишгородський район
Обухівський район
Фастівський район
Нагадаємо, 19 березня, російські війська завдали авіаударів по селищах Бучанського району Київської області. Зокрема, по інфраструктурі між селищем Пісківки та селом Мигалки.
Раніше повідомлялося, що російські війська вперше обстріляли Київ з новітнього озброєння. Зокрема, снаряди опускалися на парашутах.
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