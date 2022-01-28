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Гостелеканал Черногории написал новость о "нападении" Украины на "ЛНР": реакция посольства

Новина українською →
Подгорица , Пятница 28 января 2022 15:03
Гостелеканал Черногории написал новость о "нападении" Украины на "ЛНР": реакция посольства Фото: Гостелеканал Черногории опубликовал новость о "нападении" Украины на "ЛНР" (blog.sitngo/me)
Автор: Анастасия Рокитна

Сайт государственной телерадиокомпании Черногории RTCG опубликовал новость о том, что украинские военные якобы атаковали сепаратистов так называемой "Луганской народной республики". В посольстве Украины в Черногории ошеломлены публикацией государственной телерадиокомпании.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление посольства Украины в Черногории.

Посольство призывает как можно скорее удалить ее и публично опровергнуть ложную информацию.

"В момент наибольшей угрозы нападения России на Украину мы буквально ошеломлены публикацией черногорской общественной службы RTCG, которая легитимизирует сепаратистскую группировку на временно оккупированных территориях на востоке Украины", - говорится в заявлении.

Украинские дипломаты также призвали телерадиокомпанию RTCG публично опровергать ложную информацию.

Что произошло

Сегодня на сайте появилась новость под названием "Украинцы напали на Луганскую республику?". Информация базируется на заявлении "офицера пресс-службы ЛНР Александра Мазейкина", заявившего, что во время артобстрела украинской армии "погиб боец Народной милиции ЛНР".

Гостелеканал Черногории написал новость о &quot;нападении&quot; Украины на &quot;ЛНР&quot;: реакция посольства

Радио и телевидение Черногории (RTCG) - государственная телекомпания Черногории. Канал осуществляет трансляцию из Подгорицы. Международную версию канала можно посмотреть через спутник. В состав RTCG входят Радио Черногории и Телевидение Черногории.

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