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Держтелеканал Чорногорії написав новину про "напад" України на "ЛНР": реакція посольства

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Подгоріца, П'ятниця 28 січня 2022 15:03
Держтелеканал Чорногорії написав новину про "напад" України на "ЛНР": реакція посольства Фото: держтелеканал Чорногорії опублікував новину про "напад" України на "ЛНР" (blog.sitngo/me)
Автор: Анастасія Рокитна

Сайт державної телерадіокомпанії Чорногорії RTCG опублікував новину про те, що українські військові нібито атакували сепаратистів так званої "Луганської народної республіки". У Посольстві України в Чорногорії приголомшені публікацією державної телерадіокомпанії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву посольства України в Чорногорії.

Посольство закликає якомога швидше видалити її і публічно спростувати неправдиву інформацію.

"У момент найбільшої загрози нападу Росії на Україну ми буквально приголомшені публікацією чорногорської громадської служби RTCG, яка легітимізує сепаратистське угруповання на тимчасово окупованих територіях на сході України", - йдеться в заяві.

Українські дипломати також закликали телерадіокомпанію RTCG публічно спростовувати неправдиву інформацію.

Що сталося

Сьогодні на сайті з'явилася новина під назвою "Українці напали на Луганську Республіку?". Інформація базується на заяві "офіцера прес-служби ЛНР Олександра Мазейкіна", який заявив, що під час артобстрілу української армії "загинув боєць народної міліції ЛНР".

Держтелеканал Чорногорії написав новину про &quot;напад&quot; України на &quot;ЛНР&quot;: реакція посольства

Радіо і телебачення Чорногорії ( RTCG) - державна телекомпанія Чорногорії. Канал здійснює трансляцію з Подгориці. Міжнародну версію каналу можна подивитися через супутник. До складу RTCG входять Радіо Чорногорії і телебачення Чорногорії.

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