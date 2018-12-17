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Госстат зафиксировал рост числа безработных в Украине

Новости » Экономика    17.12.2018 - 17:24
Госстат зафиксировал рост числа безработных в Украине
Иллюстративное фото (УНИАН)

Официальная безработица традиционно резко растет после завершения сбора урожая

В ноябре 2018 года в Украине было официально зарегистрировано 301,0 тысяч безработных, что на 29,6  тысяч больше, чем в октябре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

Таким образом, официальная безработица составляет 1,2% от населения трудоспособного возраста (в октябре 1,1%).

По данным статистического ведомства, средний размер пособия в ноябре составил 2670  грн (в октябре - 2637 грн), количество вакансий составило 81,2 тысяч (в октябре - 97,3 тысяч), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию - 4,0 (в октябре - 3,0).

Напомним, что по методологии Международной организации труда, во II квартале 2018 года количество безработных в Украине уменьшилось до 1,5 млн человек; количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 16,5 млн человек. Уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте во II квартале 2018 года составил 8,3%.

Отметим, в прогнозе экономического и социального развития Украины МЭРТ сообщается, что в течение 2019-2021 годов уровень безработицы среди населения в возрасте 15-70 лет снизится с 8,9% в 2019 году до 8,3% в 2021 году, что составляет в среднем за период 8,6%.

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Новости Украины безработицаработаГосударственная служба статистики
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