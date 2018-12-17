Держстат зафіксував зростання числа безробітних в Україні

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Офіційне безробіття традиційно різко зростає після завершення збору врожаю

У листопаді 2018 року в Україні було офіційно зареєстровано 301,0 тисяч безробітних, що на 29,6 тисяч більше, ніж у жовтні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

Таким чином, офіційне безробіття складає 1,2% від населення працездатного віку (у жовтні 1,1%).

За даними статистичного відомства, середній розмір допомоги у листопаді склав 2670 грн (у жовтні - 2637 грн), кількість вакансій склало 81,2 тисяч (у жовтні - 97,3 тисяч), а навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію - 4,0 (у жовтні - 3,0).

Нагадаємо, що за методологією Міжнародної організації праці, у II кварталі 2018 року кількість безробітних в Україні зменшилася до 1,5 млн осіб; кількість зайнятого населення у віці 15-70 років склала 16,5 млн чоловік. Рівень безробіття серед економічно активного населення у віці в II кварталі 2018 року склав 8,3%.

Зазначимо, у прогнозі економічного і соціального розвитку України МЕРТ повідомляється, що протягом 2019-2021 років рівень безробіття серед населення у віці 15-70 років знизиться з 8,9% в 2019 році до 8,3% в 2021 році, що становить в середньому за період 8,6%.