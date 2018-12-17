ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Держстат зафіксував зростання числа безробітних в Україні

Новини » Економіка    17.12.2018 - 17:24
Держстат зафіксував зростання числа безробітних в Україні
Ілюстративне фото (УНІАН)

Офіційне безробіття традиційно різко зростає після завершення збору врожаю

У листопаді 2018 року в Україні було офіційно зареєстровано 301,0 тисяч безробітних, що на 29,6 тисяч більше, ніж у жовтні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

Таким чином, офіційне безробіття складає 1,2% від населення працездатного віку (у жовтні 1,1%).

За даними статистичного відомства, середній розмір допомоги у листопаді склав 2670 грн (у жовтні - 2637 грн), кількість вакансій склало 81,2 тисяч (у жовтні - 97,3 тисяч), а навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію - 4,0 (у жовтні - 3,0).

Нагадаємо, що за методологією Міжнародної організації праці, у II кварталі 2018 року кількість безробітних в Україні зменшилася до 1,5 млн осіб; кількість зайнятого населення у віці 15-70 років склала 16,5 млн чоловік. Рівень безробіття серед економічно активного населення у віці в II кварталі 2018 року склав 8,3%.

Зазначимо, у прогнозі економічного і соціального розвитку України МЕРТ повідомляється, що протягом 2019-2021 років рівень безробіття серед населення у віці 15-70 років знизиться з 8,9% в 2019 році до 8,3% в 2021 році, що становить в середньому за період 8,6%.

Негативне сальдо торгівлі товарами за рік зросло майже вдвічі Виробництво сільгосппродукції зростає рекордними темпами
Новини України безработицаработаДержавна служба статистики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся