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Госстат улучшил оценку роста экономики Украины

Новости » Экономика    19.06.2019 - 17:10
Госстат улучшил оценку роста экономики Украины
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Рост ВВП первом квартале составил 2,5%

Государственная служба статистики улучшила оценку роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I квартале 2019 года с 2,2% до 2,5%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, номинальный ВВП I квартале 2019 года составил 807,8 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 19179 грн.

Госстат улучшил оценку роста экономики Украиныwww.ukrstat.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. Таким образом, рост экономики стал максимальным за последние семь лет.

В то же время международные финансовые организации прогнозируют замедление роста экономики Украины в 2019 году. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост на 2,7%, Всемирный банк (ВБ) на 2,7%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - на 2,5%.

Напомним, по оценкам Национального банка Украины, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I квартале 2019 года замедлился до 2,4% г/г в сравнении с 3,5% в IV квартале 2018 года.

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