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Держстат поліпшив оцінку зростання економіки України

Новини » Економіка    19.06.2019 - 17:10
Держстат поліпшив оцінку зростання економіки України
Фото: колаж (РБК-Україна)

Зростання ВВП першому кварталі склав 2,5%

Державна служба статистики поліпшила оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в I кварталі 2019 року з 2,2% до 2,5%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, номінальний ВВП в I кварталі 2019 року склав 807,8 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну людину - 19179 грн.

Держстат поліпшив оцінку зростання економіки Україниwww.ukrstat.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2018 році зріс на 3,3% в порівнянні з 2017 роком. Таким чином, зростання економіки стало максимальним за останні сім років.

У той же час міжнародні фінансові організації прогнозують уповільнення зростання економіки України в 2019 році. Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання на 2,7%, Світовий банк (СБ) на 2,7%, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) - на 2,5%.

Нагадаємо, за оцінками Національного банку України, зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в I кварталі 2019 року сповільнилося до 2,4% р/р в порівнянні з 3,5% в IV кварталі 2018 року.

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