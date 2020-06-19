Держстат поліпшив оцінку падіння економіки України

Фото: ВВП скоротився із-за кризи (РБК-Україна)

Економіка в I кварталі 2020 просіла на 1,3%

Падіння економіки України на тлі пандемії коронавірусу виявилося меншим, ніж передбачалося. Скорочення валового внутрішнього продукту (ВВП) становило 1,3%.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики у Facebook.

Повідомляється, що реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) в I кварталі 2020 року порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактора) скоротився на 0,7%, а порівняно з I кварталом 2019 року - на 1,3%.

Фото: графік падіння ВВП

Відзначимо, в середині травня з'явилася перша оцінка падіння економіки України, згідно з якою в I кварталі 2020 року економіка скоротилася на 1,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. При цьому в порівнянні з IV кварталом 2019 року падіння ВВП склало 0,8%.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд розробив програму стимулювання економіки, а зростання ВВП очікується в другому півріччі.

При цьому Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає, що економіка України через пандемію коронавірусу вийде на докризовий рівень не раніше 2023 - 2024 року, а зростання ВВП в найближчі роки буде становити близько 4%.

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Автор: РБК-Україна