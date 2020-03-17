Госстат улучшил данные по росту экономики Украины в 2018 году

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Экономика выросла на 3,4%

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,4%. Об этом свидетельствуют окончательные данные Государственной службы статистики.

Ранее Госстат оценивал рост экономики Украины в 2018 году на уровне 3,3%.

Новые данные учитывают изменение базового года с 2010-го на 2016-й.

Ранее Государственная служба статистики Украины обнародовала окончательные данные по объемам промышленного производства за 2015-2019 годы. Индексы за 2015-2019 годы по Украине пересмотрены в связи с изменением базисного года (2016 = 100%). По данным статистического ведомства, в 2019 году объемы промышленного производства сократились на 0,5%, в то время как ранее Госстат оценивал падение в 1,8%.

Как сообщало РБК-Украины, по оценке Минэкономики, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе 2020 году сократился на 0,5%.

Как сообщало РБК-Украина, Международное агентство S&P Global Ratings понизило прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 2020 год с 3,0% до 2,5%. По данным агентства, вспышка коронавируса представляет собой серьезный риск снижения экономки как непосредственно, так и через ее влияние на спрос и цены на основные экспортные товары Украины.