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Держстат поліпшив дані по зростанню економіки України у 2018 році

Новини » Економіка     17.03.2020 - 17:34
Держстат поліпшив дані по зростанню економіки України у 2018 році
Фото: колаж (РБК-Україна)

Економіка виросла на 3,4%

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2018 році виріс на 3,4%. Про це свідчать остаточні дані Державної служби статистики.

Раніше Держстат оцінював зростання економіки України у 2018 році на рівні 3,3%.

Нові дані враховують зміну базового року з 2010-го на 2016-й.

Раніше Державна служба статистики України оприлюднила остаточні дані по обсягами промислового виробництва за 2015-2019 роки. Індекси за 2015-2019 роки по Україні переглянуті у зв'язку з зміною базисного року (2016 = 100%). За даними статистичного відомства, у 2019 році обсяги промислового виробництва скоротилися на 0,5%, в той час як раніше Держстат оцінював падіння на 1,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, за оцінкою Мінекономіки, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в січні 2020 році скоротився на 0,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародне агентство S&P Global Ratings знизило прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2020 рік з 3,0% до 2,5%. За даними агентства, спалах коронавірусу являє собою серйозний ризик зниження економки як безпосередньо, так і через вплив на попит і ціни на основні експортні товари України.

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Новини України ВВПДержавна служба статистики
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