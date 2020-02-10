Госстат сравнил цены на газ и отопление за последний год

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные об изменении средних цен по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" для населения в январе 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, в целом в январе 2020 года по сравнению с январем прошлого года коммуналка подешевела на 2,8%.

При этом цены на газ снизились за год на 21,%, тарифы на поставку воды выросли на 11,1%, на горячую воду и отопление - на 0,5%.

При этом в январе-2020 по сравнению с декабрем прошлого года цены на природный газ выросли на 10,7%, тарифы на горячую воду и отопление - снизились на 2,5%.

www.ukrstat.gov.ua

Напомним, по данным Госстата, средний размер платежки за коммуналку вырос за декабрь на 8%. Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2019 года составили 2212,0 грн, что на 8% больше, чем в ноябре (2044,7 грн).

Как сообщало РБК-Украина, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в Украине в декабре 2019 года составила 4130 грн за 1 тысячу кубометров. По сравнению с декабрем 2018 года цена импортного газа снизилась на 54,4%.