Держстат повідомив, що найбільше подорожчало в Україні за останні вісім років

Ілюстративне фото (Alexander Aksakov/Getty Images)

Статистичне відомство підготував довідку щодо інфляції в Україні за останні роки

Споживчі ціни в Україні з грудня 2010 року до жовтня 2018 року зросли в 2,57 рази. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, найбільше за цей період подорожчали житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива - у 5,15 рази, а також алкогольні напої, тютюнові вироби - в 3,38 рази і транспорт - 3,22 рази.

www.ukrstat.gov.ua

За останні вісім років продукти харчування в Україні зросли в ціні в 2,21 рази.

www.ukrstat.gov.ua

За офіційними даними Держстату, інфляція за останні роки (грудень до грудня) склала: 2011 рік: 4,6%, 2012 рік - -0,2%, 2013 рік - 0,5%, 2014 рік - 24,9%, 2015 рік - 43,3%, 2016 рік - 12,4%, 2017 рік - 13,7%.

Нагадаємо, що споживчі ціни в Україні в жовтні 2018 року порівняно з вереснем зріс на 1,7%. З початку року (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 7,4%. У річному вимірі (до жовтня 2017 року) інфляція прискорилася до 9,5%.

Зазначимо, що Національний банк України (НБУ) 25 жовтня 2018 року зберіг незмінною облікову ставку на рівні 18% річних. В НБУ зазначили, що у вересні 2018 року споживча інфляція склала 8,9% в річному вимірі. У той же час Національний банк підвищив оцінку інфляції на 2018 рік до 10,1% (попередній прогноз - 8,9%).