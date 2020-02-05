Госстат разъяснил методику оценки населения в проекте Дубилета

Государственная служба статистики дала разъяснение методики, которую использовали участники проекта "Оценка численности наличного населения Украины". Об этом говорится в сообщении Госстата, размещенном на сайте Кабинета министров.

Как отмечается в сообщении, оценка численности наличного населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года стала результатом экспериментальных расчетов по методологии, которая создавалась рабочей группой, в которую входил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Госстат опровергает информацию о невыполнении работ по оценке численности наличного населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года (по регионам Украины) и получения оценки численности наличного населения Украины 37 млн 289 тыс. лиц путем обычных математических операций (умножением на 0,888)", - говорится в сообщении.

По данным Госстата, работы по получению оценки численности наличного населения Украины продолжались с октября по декабрь 2019 года и включали получение обезличенных и агрегированных данных из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования в отношении лиц в возрасте более 60 лет; из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан относительно лиц в возрасте до 14 лет; из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов; от операторов мобильнойсвязи; о пересечении гражданами Украины и иностранцами государственной границы Украины

Кроме того, было проведено статистическое наблюдение пользования домохозяйствами услугами мобильной связи (получены ответы от 26,7 тыс. домохозяйств).

Затем была проведена сверка данных по реестрам с поло-возрастной структурой населения Украины, которую ведет Госстат.

После этого были проведены расчеты оценки численности населения тремя методами по состоянию на 1 декабря 2019 года и получено обобщенное значения.

Полученные в обезличенном и агрегированном виде данные о количестве абонентов мобильной связи рассчитывали компании Киевстар, Vodafone и Lifecell отдельно, но по общей методике.

Заведующий отделом моделирования социально-экономических процессов и структур Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины; Владимир Сариогло отметил, что проведение статистического наблюдения относительно пользования домохозяйствами услугами мобильной связи имело целью определение факта пользования мобильной связью, количества SIM-карт, мобильного оператора и т. п. Данные собирались с учетом территории проживания, пола, возраста, социального статуса респондентов и т.п. По результатам обследования установлено, в частности, что средняя доля населения, которое пользуется мобильной связью в Украине, составляет 0,89, а среднее число SIM-карт на одного абонента составляет 1,21.

Напомним, данные проекта "Оценка численности наличного населения Украины" показали, что в Украине по состоянию на 1 декабря 2019 проживает 37,289 млн человек с погрешностью около 3% (то есть около 1 млн человек). Эти данные отличаются от данных, которые ежемесячно публикует Государственная служба статистики (41,922 млн человек), поскольку не включают тех, кто проживает на оккупированной территории Донбасса (около 3,8 млн человек).

Отметим, в СМИ была распространена информация о том, что авторы "Оценки численности наличного населения Украины" получили свои цифры с помощью умножения цифр Госстата на коэффициент 0,888.