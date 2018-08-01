Госстат рассказал сколько стоят Украинские коммунальные услуги

Государственная служба статистики Украины сообщила, что средняя цена коммунальных услуг на в июне обошлась в 605 грн

Стоимость коммунальных услуг для украинцев в ​​июне 2018, в среднем, составляла 605 гривен. Об этом сообщает Госстат.

По данным госстата, украинцы в июне заплатили 4,5 млрд гривен.

"Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт / ч), на одного владельца лицевого счета в июне 2018 составили 604,9 грн", - сообщает Государственная служба статистики Украины.

Задолженность населения по оплате за поставку природного газа в июне 2018 составляет 16,8 млрд грн, за централизованное отопление и горячую воду - 11,4 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 2,7 млдр грн, за содержание домов и сооружений и прибыльных сооружений - 3,9 млрд грн.

Напомним, промпроизводство в Украине в I полугодии 2018 выросло на 2,5%. В сравнении с мая 2018 года по июне 2018 сезонно скорректированный индекс промышленной продукции составил 100,2%