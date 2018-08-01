Держстат розповів скільки коштують українцям комунальні послуги

Державна служба статистики України повідомила, що середня ціна комунальних послуг на у червні обійшлась у 605 грн

Вартість комунальних послуг для українців у червні 2018, в середньому, становила 605 гривень. Про це повідомляє Держстат.

За даними держстату, українці в червні місяці заплатили 4,5 млрд гривень.

"Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год), на одного власника особового рахунку в червні 2018 року склали 604,9 грн", - повідомляє Державна служба статистики України.

Заборгованість населення з оплати за поставку природного газу на червень 2018 складає 16,8 млрд грн, за централізоване опалення й гарячу воду - 11,4 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення - 2,7 млдр грн, за утримання будинків й споруд та прибуткових споруд - 3,9 млрд грн.

Нагадаємо, промвиробництво в Україні у І півріччі 2018 року зросло на 2,5%. В порівняні із травнем 2018 року у червні 2018 року сезонно скоригований індекс промислової продукції становив 100,2%