Промпроизводство в Украине в І полугодии 2018 года выросло на 2,5%

В июне индекс промышленной продукции составил 102,5%

Промышленное производство в Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения АТО на Донбассе) в І полугодии 2018 года выросло на 2,5%. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

Как отмечается, в сравнении с маем 2018 года в июне 2018 года сезонно скорректированный индекс промышленной продукции составил 100,2%. Кроме того, отмечается, что в июне 2018 года против июня 2017 года индекс промышленной продукции, скорректированный на эффект календарных дней, составил 102,5%.

"В январе-июне 2018 г. по сравнению с январем-июнем 2017 г. индекс промышленной продукции составил 102,5%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров - 101,6%, перерабатывающей - 102,5%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 104,3%", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в государственном бюджете на 2018 год прогнозируемый рост промышленного производства составляет 3,9%.