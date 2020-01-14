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Держстат оновив рейтинг вартості проїзду в областях України

Новини » Економіка     14.01.2020 - 11:27
Держстат оновив рейтинг вартості проїзду в областях України
Фото: автобус в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найбільше, як і в минулому році, коштує проїзд у Києві

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги по Україні у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, проїзд у міському транспорті за рік подорожчав 15,9% - з 4,4 грн до 5,1 грн.

У той же час, бензин А-95 подешевшав за рік на 7,7% до 28,1 грн за літр, бензин А-92 на 7,9% до 27,0 грн, газ скраплений для автомобілів на 13,8% до 12,5 грн.

За даними Держстату, найвища вартість проїзду в Києві - 8,0 грн з квиток. Далі йдуть Харківська (6,6 грн) та Донецька області (6,4 грн).

Найнижча вартість проїзду в Житомирській (3,5 грн), Черкаській (3,0 грн) і Херсонській областях (2,5 грн). Дані по Закарпатській області відсутні.

Ціни на проїзд, грн за квиток, грудень 2019 року:

Держстат оновив рейтинг вартості проїзду в областях України

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, середні ціни на проїзд у міському транспорті за 2018 рік зросли 42,3% - з 3,1 грн до 4,4 грн за квиток. У той же час, бензин А-95 подорожчав за 2018 рік на 8,1% до 30,4 грн за літр, бензин А-92 на 7,4% до 29,3 грн, газ скраплений для автомобілів на 14,4% до 14,5 грн. Таким чином, ціни на проїзд у міському транспорті за 2018 рік зросли в п'ять разів більше бензину.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у грудні 2019 року порівняно з листопадом ціни знизилися на 0,2%. За даними Державної служби статистики, за рік (грудень до грудня) інфляція склала 4,1%.

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