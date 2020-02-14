Госстат обновил рейтинг крупнейших торговых партнеров Украины

Общий товарооборот Украины (экспорт и импорт товаров) за 12 месяцев 2019 года составил 110,844 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По итогам года крупнейшим торговым партнером остается Китай - 12,789 млрд долларов и 11,5% от общего объема.

Россия с начала 2019 года находится на втором месте (10,229 млрд долларов и 9,2%), хотя еще по итогам 2018 года была первой.

Далее следуют Германия (8,375 млрд долларов, 7,6%), Польша (7,399 млрд долларов, 6,7%) и Беларусь (5,302 млрд долларов, 4,8%).

Как сообщало РБК-Украина, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в январе-декабре 2019 года составило -3633,1 млн долларов, что в 1,7 раза меньше, чем в соответствующем периоде 2018 года (6212,8 млн долларов).

Напомним, "Газпром" в конце декабря 2019 года выплатил "Нафтогазу" в 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. В итоге сводный платежный баланс Украины в 2019 году сформировался с профицитом 6,0 млрд долларов, что более чем в два раза больше, чем в 2018 году - 2,9 млрд долларов.