ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Держстат оприлюднив дані щодо інфляції за другий місяць кризи

Новини » Фінансова криза 2020     08.05.2020 - 16:00
Держстат оприлюднив дані щодо інфляції за другий місяць кризи
Фото: супермаркет (Віталій Носач, РБК-Україна)

За квітень ціни продукти харчування зросли на 2,2%

Споживчі ціни в Україні у квітні 2020 року порівняно з березнем зросли на 0,8%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

Держстат оприлюднив дані щодо інфляції за другий місяць кризи

www.ukrstat.gov.ua

За даними статистичного відомства, з початку 2020 року ціни в Україні зросли на 1,5%.

При цьому в річному вимірі (до квітня 2019 року) інфляція сповільнилася до 2,1% з 2,3% в березні 2020 року.

Держстат оприлюднив дані щодо інфляції за другий місяць кризи

www.ukrstat.gov.ua

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,9%, на одяг і взуття - зросли на 0,4%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подешевшали на 3,2% (у тому числі газ подешевшав на 11,9%), а гаряча вода та опалення подешевшали на 5,3%.

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка подорожчали на 0,4%, охорона здоров'я - подорожчала на 2,1%, транспорт подешевшав на 1,3% (в т. ч. ціни на паливо знизилися на 9,0%), ціни на зв'язок не змінилися, на відпочинок і культуру знизилися на 0,4%, освіта - без змін, ресторани і готелі - без змін.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у березні 2020 року порівняно з лютим, виросли на 0,8%. При цьому в річному вимірі (до березня 2019 року) інфляція сповільнилася до 2,3% з 2,4% у лютому 2020 року.

Національний банк України прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 6,0%.

Теги Новини України Державна служба статистикиценыінфляція
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся