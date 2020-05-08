Держстат оприлюднив дані щодо інфляції за другий місяць кризи

Фото: супермаркет (Віталій Носач, РБК-Україна)

За квітень ціни продукти харчування зросли на 2,2%

Споживчі ціни в Україні у квітні 2020 року порівняно з березнем зросли на 0,8%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

www.ukrstat.gov.ua

За даними статистичного відомства, з початку 2020 року ціни в Україні зросли на 1,5%.

При цьому в річному вимірі (до квітня 2019 року) інфляція сповільнилася до 2,1% з 2,3% в березні 2020 року.

www.ukrstat.gov.ua

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,9%, на одяг і взуття - зросли на 0,4%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подешевшали на 3,2% (у тому числі газ подешевшав на 11,9%), а гаряча вода та опалення подешевшали на 5,3%.

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка подорожчали на 0,4%, охорона здоров'я - подорожчала на 2,1%, транспорт подешевшав на 1,3% (в т. ч. ціни на паливо знизилися на 9,0%), ціни на зв'язок не змінилися, на відпочинок і культуру знизилися на 0,4%, освіта - без змін, ресторани і готелі - без змін.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у березні 2020 року порівняно з лютим, виросли на 0,8%. При цьому в річному вимірі (до березня 2019 року) інфляція сповільнилася до 2,3% з 2,4% у лютому 2020 року.

Національний банк України прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 6,0%.