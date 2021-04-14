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Госстат обнародовал суммы расходов украинцев на продукты, алкоголь и сигареты

Новина українською → Украина, Среда 14 апреля 2021 12:20
Госстат обнародовал суммы расходов украинцев на продукты, алкоголь и сигареты Фото: Госстат назвал долю продуктов, алкоголя и сигарет в продаже (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные относительно доли продаж продовольственных товаров предприятиями розничной торговли. Всего в 2020 году было продано продовольственных товаров на 384,1 млрд гривен, что на 14,1% больше, чем в 2019 году.

Об этом сообщает Госстат.

По данным статистического ведомства, в структуре продаж больше всего занимают молоко и молочные продукты - 11,5% (44,3 млрд гривен), фрукты и овощи, свежие - 8,2% (31,4 млрд гривен), м'мясные продукты - 7,0% (26,7 млрд гривен).

Алкогольные напитки в структуре продаж занимают 15,6% (59,8 млрд гривен), в том числе водка - 4,4% (17,0 млрд гривен), пиво - 5,3% (20,4 млрд гривен)

На табачные изделия украинцы за 2020 год потратили 30,8 млрд гривен, что составляет 8,0% от розничного оборота.

Госстат обнародовал суммы расходов украинцев на продукты, алкоголь и сигареты

Напомним, в 2020 году доля продажи предприятиями розничной торговли товаров, которые произведены на территории Украины, возросло до 53,4%.

Как сообщало РБК-Украина, физический объем оборота розничной торговли в Украине за 2020 год вырос на 8,4%.

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