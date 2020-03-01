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Госстат обнародовал рейтинг привлекательности регионов для строительства жилья

Новости » Экономика     01.03.2020 - 15:49
Госстат обнародовал рейтинг привлекательности регионов для строительства жилья
Фото: жилой дом (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине выделяются три центра строительства: Киев, Киевская, Львовская и Одесская области

Государственная служба статистки обнародовала данные о количестве и площади квартир в жилых домах, принятых в эксплуатацию по регионам в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, всего принято 11 млн 23,6 тыс. кв. метров общей площади жилья.

Больше всего жилья по площади принято в Киевской области - 1 млн 859,8 тыс. кв. метров, Львовской области - 1 млн 292,2 тыс. кв. метров, Киеве - 1 млн 112,9 тыс. кв. метров и Одесской области - 1 млн 86,6 тыс. кв. метров.

Таким образом, на Киев и область приходится примерно 26% от всей площади жилья в Украине. В Донецкой и Луганской областях строительство почти не ведется.

Госстат обнародовал рейтинг привлекательности регионов для строительства жилья

Отметим, по данным Государственной службы статистики, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры по 2019 год по Украине выросла на 10,4% по 3 352 до 3 701 грн. На первом месте по стоимости аренды город - Киев - 7 538 грн. Далее идут Одесская область (5 429 грн) и Львовская область - 4 706 грн.

Напомним, по данным Госстата, в IV квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 8,6%. По данным статистического ведомства, цены на квартиры на первичном рынке выросли на 7,9%, на вторичном - на 8,9%.

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