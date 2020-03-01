ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Держстат оприлюднив рейтинг регіонів за привабливістю для будівництва житла

Новини » Економіка     01.03.2020 - 15:49
Держстат оприлюднив рейтинг регіонів за привабливістю для будівництва житла
Фото: житловий будинок (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні виділяються три центри будівництва: Київ, Київська, Львівська та Одеська області

Державна служба статистки оприлюднила дані про кількість та площу квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію по регіонах у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, усього прийнято 11 млн 23,6 тис. кв. метрів загальної площі житла.

Найбільше житла за площею прийнято у Київській області - 1 млн 859,8 тис. кв. метрів, Львівській області - 1 млн 292,2 тис. кв. метрів, Києві - 1 млн 112,9 тис. кв. метрів та Одеській області - 1 млн 86,6 тис. кв. метрів.

Таким чином, на Київ та область приходиться приблизно 26% від усієї площі житла в Україні. У Донецькій та Луганській областях будівництво майже не ведеться.

Держстат оприлюднив рейтинг регіонів за привабливістю для будівництва житла

Відзначимо, за даними Державної служби статистики, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2019 рік по Україні зросла на 10,4% з 3 352 до 3 701 грн. На першому місці за вартістю оренди місто - Київ - 7 538 грн. Далі йдуть Одеська область (5 429 грн) і Львівська область - 4 706 грн.

Нагадаємо, за даними Держстату, у IV кварталі 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 8,6%. За даними статистичного відомства, ціни на квартири на первинному ринку зросли на 7,9%, на вторинному - на 8,9%.

Борги по зарплатах на працюючих підприємствах зросли на початку року Темпи зростання зарплат українців збереглися на початку року
Новини України Державна служба статистикистроительствожилье
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся