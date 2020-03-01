Держстат оприлюднив рейтинг регіонів за привабливістю для будівництва житла

Фото: житловий будинок (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні виділяються три центри будівництва: Київ, Київська, Львівська та Одеська області

Державна служба статистки оприлюднила дані про кількість та площу квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію по регіонах у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, усього прийнято 11 млн 23,6 тис. кв. метрів загальної площі житла.

Найбільше житла за площею прийнято у Київській області - 1 млн 859,8 тис. кв. метрів, Львівській області - 1 млн 292,2 тис. кв. метрів, Києві - 1 млн 112,9 тис. кв. метрів та Одеській області - 1 млн 86,6 тис. кв. метрів.

Таким чином, на Київ та область приходиться приблизно 26% від усієї площі житла в Україні. У Донецькій та Луганській областях будівництво майже не ведеться.

Відзначимо, за даними Державної служби статистики, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2019 рік по Україні зросла на 10,4% з 3 352 до 3 701 грн. На першому місці за вартістю оренди місто - Київ - 7 538 грн. Далі йдуть Одеська область (5 429 грн) і Львівська область - 4 706 грн.

Нагадаємо, за даними Держстату, у IV кварталі 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 8,6%. За даними статистичного відомства, ціни на квартири на первинному ринку зросли на 7,9%, на вторинному - на 8,9%.