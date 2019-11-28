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Госстат обнародовал рейтинг крупнейших инвесторов в Украину

Новости » Экономика     28.11.2019 - 15:50
Госстат обнародовал рейтинг крупнейших инвесторов в Украину
Фото: доллары и евро (пресс-служба НБУ)

На страны ЕС приходится почти 80% инвестиций в Украину

По состоянию на 1 октября 2019 года страны Европейского союза являются крупнейшими инвесторами в экономику Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным Госстата, на страны ЕС приходится 78% прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину. В частности, страны ЕС инвестировали 27 205,8 млн долларов из 34 727,6 млн долларов.

Крупнейшими инвесторами являются Кипр - 10 303,2 млн долларов, Нидерланды - 7 556,5 млн долларов, Великобритания - 2 038,3 млн долларов, Германия - 1 791,3 млн долларов.

Инвестиции России в экономику Украины на 1 октября составили 817,9 млн долларов.

ПИИ в Украину

Госстат обнародовал рейтинг крупнейших инвесторов в Украину

www.ukrstat.gov.ua/

Как сообщало РБК-Украина, прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 1 октября 2019 года составляли 34 727,6 млн долларов, что на 1 816,6 млн долларов больше, чем на начало года.

Отметим, по данным Всемирного банка, уровень инвестиций в основные фонды на уровне 20% от ВВП остается недостаточным для ускорения экономического роста Украины.

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Новости Украины иностранные инвестицииинвестицииГосударственная служба статистики
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