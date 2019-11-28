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Держстат оприлюднив рейтинг найбільших інвесторів в Україну

Новини » Економіка     28.11.2019 - 15:50
Держстат оприлюднив рейтинг найбільших інвесторів в Україну
Фото: долари і євро (прес-служба НБУ)

На країни ЄС припадає майже 80% інвестицій в Україну

За станом на 1 жовтня 2019 року країни Європейського союзу є найбільшими інвесторами в економіку України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними Держстату, на країни ЄС припадає 78% прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну. Зокрема, країни ЄС інвестували 27 205,8 млн доларів з 34 727,6 млн. доларів.

Найбільшими інвесторами є Кіпр - 10 303,2 млн доларів, Нідерланди - 7 556,5 млн доларів, Велика Британія - 2 038,3 млн доларів, Німеччина - 1 791,3 млн доларів.

Інвестиції Росії в економіку України на 1 жовтня склали 817,9 млн доларів.

ПІІ в Україну

Держстат оприлюднив рейтинг найбільших інвесторів в Україну

www.ukrstat.gov.ua/

Як повідомляло РБК-Україна, прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України станом на 1 жовтня 2019 року становили 34 727,6 млн доларів, що на 1 816,6 млн доларів більше, ніж на початок року.

Відзначимо, за даними Світового банку, рівень інвестицій в основні фонди на рівні 20% від ВВП залишається недостатнім для прискорення економічного зростання України.

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Новини України иностранные инвестицииІнвестиціїДержавна служба статистики
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