Госстат назвал среднюю цену э/э для населения и промышленности

Средняя цена электроэнергии для бытовых потребителей в первом полугодии 2019 года составила 1,25 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч, что на 5 копеек выше, чем во втором полугодии 2018 года (1,20 грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, средняя цена для небытовых потребителей составила 2,24 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч, что на 5 копеек больше, чем во втором полугодии 2018 года (2,19 грн).

При этом бытовые потребители получили за полугодие 15855105,3 тыс. кВт∙ч электроэнергии (30,6% от общего объема), небытовые - 35881230,7 тыс. кВт∙ч (69,4%).

Напомним, новая модель рынка электроэнергии заработала в Украине с 1 июля 2019 года. Кабмин возложил на госкомпании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" специальные обязанности продавать часть электроэнергии по фиксированной цене "Гарантированному покупателю". Таким образом, цена электроэнергии для населения до конца года меняться не должна. В то же время, цена для промышленных потребителей после 1 июля выросла.

Как сообщало РБК-Украина, цены на электроэнергию для бытовых потребителей в Европейском союзе (ЕС) во второй половине 2018 года варьировались от 10 евро за 100 кВтч в Болгарии до 30 евро за 100 кВтч в Дании, Германии и Бельгии.