Госстат назвал самую привлекательную сферу для иностранных инвесторов

За первый квартал 2019 года прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономику Украины составили 587,6 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, наибольшие инвестиции были осуществлены в сферу финансовая и страховая деятельность (326,3 млн долларов, или 55,5%).

Поступления прямых инвестиций (акционерного капитала) в Украину по видам экономической деятельности (крупные объемы) за январь‒март 2019 года

Данные: ukrstat.gov.ua

Напомним, прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 1 апреля 2019 года составили 32 918,2 млн долларов, что на 45,5 млн долларов больше, чем на начало года. Крупнейшими инвесторами в экономику Украины, они вложили 25 960 млн долларов, в том числе Кипр - 9 531 млн долларов, Нидерланды - 7 190 млн долларов, Великобритания - 2 090 млн долларов, Германия 1 698 млн долларов. Инвестиции России в экономику Украины составили 694 млн долларов.

По данным НБУ, объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ), осуществленных за счет средств отечественного происхождения, в 2018 году составил 0,5 млрд долларов, то есть 20,6% от общего объема ПИИ в Украину.